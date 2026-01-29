WOMEN | Lazio, risolto il caso Vernis: il comunicato del club
Con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, la Lazio ha reso noto di aver risolto e messo un punto al caso Vernis. La calciatriche che a ottobre scorso, senza l'ok della società e del mister, decise di lasciare Formello e la squadra senza avvisare per tornare negli Stati Uniti.
Il comunicato: "La S.S. Lazio Women 2015 a.r.l., comunica di aver raggiunto un accordo transattivo con il Lexington Sporting Club e la sig.ra Nicole Vernis volto a prevenire l’insorgere di una controversia dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
In esecuzione dell’intesa raggiunta, la calciatrice farà rientro negli Stati Uniti per proseguire la propria attività agonistica. La S.S. Lazio Women 2015 a.r.l. riceverà un indennizzo a titolo compensativo.
Il Lexington Sporting Club esprime il proprio apprezzamento alla S.S. Lazio Women 2015 a.r.l. per la collaborazione e la professionalità dimostrate nella gestione della vicenda".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.