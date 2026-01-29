Oddi: "Le altre tifoserie ridono della Lazio, fa male. Su Romagnoli..."
L'ex calciatore biancoceleste Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Lazio - Genoa per parlare della partita, tra contestazione. 'mercato di cessioni' e problema Romagnoli. Di seguito le sue parole:
"È una vigilia bruttissima, invece di prepararsi ad andare allo stadio si prepara una manifestazione di contestazione. È onestamente un momento brutto, pensare anche al fatto che altre tifoserie ridano della Lazio mi fa stare male. Presidente ed allenatore non vanno d’accordo, la squadra che ne risente. Bisogna attendere e sperare che la frittata possa rigirarsi nel modo migliore. È una fase di grande confusione".
"Romagnoli? Se la Lazio non lo vuole dare via dovrà restare alla Lazio. Come lo risolvi questo problema? Non so in che condizioni possa restare e giocare al massimo. Non esiste il pensiero che non si allenerà più, ha un contratto fino al 2027 e non può pensare di arrivare a quel momento in questa condizione. È tutto un errore, così non ci guadagna nessuno. Così ci rimette sempre la squadra, oltre che i tifosi. Meno male che doveva essere solo il mercato di riparazione, è diventato un mercato di cessioni".