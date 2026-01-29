Lazio, Onofri: "Il Genoa verrà all'Olimpico con la carica giusta". E su Sarri...
Poco più di 24 ore alla discesa in campo della Lazio che, venerdì 30 gennaio alle 20.45 contro il Genoa, ma in casa biancoceleste sono tanti i temi su cui riflettere: dal mercato fino alla questione Romagnoli. In merito ecco il pensiero di Claudio Onofri ai microfoni di Radiosei: "Vedendo la Lazio attuale, non è la squadra di Sarri. Chiaramente anche lui ha delle responsabilità; sicuramente la posizione in classifica non rispecchia i pronostici e le aspettative e di questo dovranno parlarne in società, la Lazio doveva essere tra le prime 7-8".
"Il Genoa ora è una squadra che non molla mai, sa anche ribaltare situazioni negative; è meno forte della Lazio dal punto di vista della rosa, ma ha una carica importante in questo periodo".
"La possibile partenza di Romagnoli? Situazione che fa allertare l’ambiente e che dimostra come il momento in casa Lazio sia particolarmente ‘scadente’. Nel frattempo arriva a Roma una squadra con un morale alto, che si appellerà anche all’Olimpico che non sarà pieno, dettaglio non da poco, io me lo ricordo quando giocavo lo stadio pieno che carica dava".
"Il futuro di Sarri? Valutare a distanza è difficile, io al suo modo di esprimere calcio rimango affezionato anche se non lo vedo ultimamente; credo che dipenda da più fattori chiaramente non solo da lui".
