Lazio, Przyborek in arrivo: come pronunciare il nome del talento polacco
Adrian Przyborek è a un passo dalla Lazio. Come raccontato da Fabrizio Romano, i biancocelesti hanno trovato un accordo con il Pogon Szczecin e sono pronti a chiudere un'operazione da 4.5 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita per assicurarsi il centrocampista polacco classe 2007.
Nonostante in Patria venga considerato come uno dei talenti più cristallini in circolazione, in Italia è sconosciuto ai più, tanto che diversi tifosi biancocelesti si staranno già chiedendo come pronunciare in modo appropriato il suo nome.
La risposta è più semplice di quanto sembra. In polacco, la "rz" suona come "sh", quindi la pronuncia corretta è "Pshì-bo-rek". Ora ai laziali non resta altro che sperare di poterlo gridare squarcia gola all'Olimpico il prima possibile.