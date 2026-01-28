Lazio, scontri sull'A1: trasferte vietate fino a fine stagione. E il derby...
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre. L’unica eccezione al divieto riguarda il derby Lazio-Roma del 17 maggio: la Lazio gioca in trasferta, ma pur sempre a Roma e quindi i tifosi biancocelesti potranno acquistare i biglietti per il match all’Olimpico.