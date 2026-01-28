Lazio, Przyborek come Yamal e Mastantuono: il Guardian lo incorona

La Lazio è in chiusura per l'arrivo di Adrian Przyborek. Il trequartista polacco è sempre più vicino a sbarcare in Italia: l'accordo è stato trovato sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus e il 20% della futura rivendita. È uno dei giovani più promettenti del suo paese, le sue qualità hanno stupito praticamente tutta Europa. A partire dal The Guardian, che nel 2024 l'ha inserito nella lista dei 60 migliori giovani nati nel 2007.

Con lui in lista c'erano anche Estevao e Kendry Paez, acquistati dal Chelsea, Mastantuono, ora al Real Madrid, Rodrigo Mora, stellina del Porto, Cubarsì e Yamal, protagonisti al Barcellona, e Karetsas, che gioca al Genk ed era stato accostato alla Lazio. Di Przyborek si parlava in questo modo: "È diventato uno dei giocatori più giovani di sempre della Ekstraklasa dopo aver fatto il suo esordio nel febbraio 2023, poche settimane dopo il suo sedicesimo compleanno. Curiosamente, non è il più giovane esordiente del Pogoń, dato che Kacper Kozłowski aveva 15 anni quando divenne un titolare della prima squadra; questo è stato uno dei motivi dietro la decisione di Przyborek di unirsi al club, nonostante l'interesse di Lech Poznań e Legia Varsavia".

"È subentrato al posto del veterano Kamil Grosicki, che vanta 94 presenze con la Polonia e che ha subito preso Przyborek sotto la sua ala protettrice. Inizialmente avrebbe dovuto giocare come ala, ma lo spostamento al centro del centrocampo si è rivelata una decisione brillante. Przyborek è stato impiegato frequentemente durante la stagione 2023-24, segnando il suo primo gol ad aprile. Ha rinnovato il suo contratto fino al 2027, anche se il Pogoń potrebbe essere pronto a venderlo al giusto prezzo. Przyborek gode di una tale stima che gli è stata assegnata la maglia numero 10 prima dell'inizio della nuova stagione".

L'uitimo aggiornamento del The Guardian sul polacco è di ottobre 2025: "Ha segnato alcuni gol spettacolari per il Pogoń e ha già collezionato 60 presenze nella massima serie all'età di 18 anni". Ora è destinato alla Serie A.