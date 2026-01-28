Calciomercato Milan | Loftus-Cheek non si muove: rifiutata un'offerta dalla Premier
28.01.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Loftus-Cheek non ha nessuna intenzione di muoversi da Milano. Il centrocampista inglese, su cui a gennaio c’era anche un interesse della Lazio, ha infatti declinato l’offerta presentata dal Chelsea.
Come riportato da TeamTalk Loftus-Cheek, che ha lasciato il Chelsea nel 2023 dopo oltre 150 presenze, ha deciso di voler rimanere a Milano dove negli ultimi tempi ha trovato stabilità.
