Calciomercato Lazio | Chi è Puerta: la mezzala colombiana dal cartellino facile

28.01.2026 17:45 di  Simone Locusta   vedi letture
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo giorno, nuovo nome in casa biancoceleste. La Lazio studia numerosi profili, altrettanti vengono proposti da intermediari e procuratori. Proprio quest'ultimo è il caso che collega il club capitolino a Gustavo Puerta, centrocampista del Racing Santander.

Il suo nome si aggiunge a una lista ormai profonda di potenziali candidati per sostituire Guendouzi, ormai partito per Istanbul quasi venti giorni fa. A Formello è arrivato Taylor ma, come già spiegato da Sarri, doveva essere il profilo complementare a Guendouzi, non il suo sostituto. 

Puerta ha solo 22 anni, ma già ha collezionato una certa esperienza vestendo le maglie di Bayer Leverkusen, Norimberga, Hull City e Racing Santander. Non è un goleador, ma una mezzala di corsa. Il gol rimane nelle sue corde, ma si distingue soprattutto per la sua capacità di unire quantità e qualità, è un recupera palloni che ha anche l'occhio giusto per imbucare in avanti. Un centrocampista moderno, dinamico, sicuramente una mezzala che potrebbe far comodo alla Lazio. Lotito e Fabiani, però, sembrano avere altri nomi come priorità (come il polacco Przyborek).

Oggi gioca con il Racing Santander nella seconda divisione spagnola, in 17 partite ha collezionato 3 gol e 1 assist. Il numero delle ammonizioni è quello che invece stupisce: sono addirittura 8. Non è sicuramente un calciatore che ha paura dei contrasti di gioco più ruvidi. Nonostante non spicchi fisicamente (1,73 m), non si fa sovrastare facilmente.

Simone Locusta
