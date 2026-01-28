Calciomercato Lazio | Romano: "C'è l'accordo per Przyborek: i dettagli"
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è vicina alla chiusura per Adrian Przyborek. Vi avevamo raccontato dell'interesse arrivato da Formello; ora, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club biancoceleste avrebbe raggiunto un accordo con il Pogon Szczecin sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. C'è l'intesa anche con il giocatore, restano solo da limare gli ultimi dettagli. Dopo di che può arrivare il via libera.
