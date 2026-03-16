Lazio, il messaggio di Radu per i tifosi: "Se i laziali sono uniti..." - FOTO
16.03.2026 01:26 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Stefan Radu nella sua seconda vita, dopo quella da calciatore, ha deciso di scegliere la strada del tifo. La sua presenza sugli spalti è una costanza e per il popolo della Lazio oggi è ancor più punto di riferimento di quanto non lo fosse già prima sul terreno di gioco. Anche durante partita di oggi contro il Milan l'ex numero 26 era presente allo Stadio Olimpico di Roma e a testimoniarlo è anche un video pubblicato sul proprio profilo Instagram dove scrive: "Se i laziali sono uniti non saranno ami sconfitti". Un inno alla compattezza, un segnale di unione che conferma la leadership di quello che era senatore in campo e che oggi veste gli stessi panni anche sugli spalti.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.