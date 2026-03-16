MIXED ZONE | Lazio, Motta: “Grazie ai tifosi, volevamo ripagarli. Su Provedel…”

Al termine della gara vinta dalla Lazio in casa contro il Milan è intervenuto in zona mista Edoardo Motta. Queste le sue parole: “Io sto vivendo questo momento con grande spensieratezza, è una cosa che mai mi sarei aspettato. Né di esordire né di giocare più partite in Serie A. Dispiace per Ivan perché è davvero un ragazzo d’oro e un portiere eccezionale. E la Lazio ha bisogno di un portiere con l’esperienza e il carisma di Ivan. Non vedo l’ora torni, anche per me. Avere una spalla così importante da cui apprendere ogni giorno è utile per il mio futuro e per la mia crescita”.

“Ho trovato uno spogliatoio molto unito, ringrazio tutti per avermi accolto così bene. Essere uniti e coesi, avere un unico obiettivo, fa davvero la differenza. Siamo sempre stati sereni, aspettavamo il grande ritorno dei tifosi. Ringrazio tutti quelli che sono venuti allo stadio e mi hanno dato la possibilità di vederlo pieno. L’avevo visto solo in tv e dal vivo è tutta un’altra cosa. Ma lo spogliatoio è sempre stato unito verso un obiettivo”.

“La partita è stata preparata come tutte le altre, abbiamo dato tutto in allenamento preparandoci con determinazione. Forse l’appoggio dei tifosi può aver dato una spinta in più, volevamo ripagarli di essere venuti allo stadio e spero che ci siamo riusciti. La parata più difficile di oggi? Non so, la lascio scegliere a voi. Quando prendi poco la palla, c’è stato un momento in cui il Milan era in forcing importante e ha calciato 3-4 angoli di fila. Noi abbiamo provato a fare muro e tenere botta, ci siamo riusciti bene. Siamo contenti, siamo stati determinati nel cercare di non prendere gol”.