Lecce, Gandelman torna sulla Lazio: "Abbiamo fatto una grande prestazione"

Il nuovo centrocampista del Lecce Omri Gandelman si è presentato in conferenza stampa. Oltre a parlare della sua scelta di venire a giocare in Italia, è anche tornato sulla gara pareggiata contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Mi sento bene a iniziare questo mio viaggio qui, sin da subito ho apprezzato molto la squadra, i miei compagni e l'atmosfera che si respira. I primi dialoghi mi hanno subito invogliato a fare del mio meglio per questo club e per raggiungere l'obiettivo prefissato, continuerò a lavorare per questo".

"Il campionato è diverso, ma ho sempre seguito la Serie A, ho guardato qualche partita del Lecce prima di venire qui. Seguivo questo torneo fin da piccolo, ho sognato di farne parte. Mi sento bene all'interno della squadra, mi sono adattato fin da subito, so di poter dare molto per raggiungere l'obiettivo, posso aiutare nelle situazioni box-to-box, a dare più intensità alla squadra in varie parti del centrocampo. Ho il potere e la possibilità di fare ciò che il mister mi chiede".

"Mi sento molto emozionato, ma considerando la grande performance di squadra contro la Lazio ho pensieri positivi. Sarà difficile, ma non ci sono partite facili, dobbiamo prendere il positivo e ripartire da quello. Faremo di tutto per vincere".