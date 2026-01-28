Lazio, Mustica: "Martinez? Operazione complicata. Przyborek non è quello che vuole Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei il giornalista de Il Messaggero Giuseppe Mustica ha commentato il momento della Lazio soffermandosi sui diversi profili accostati ai biancocelesti: "Non mi aspetto che Romagnoli venga convocato per la partita di venerdì con il Genoa.Tra la Lazio e l’Al-Sadd era filato tutto liscio, ora loro non vogliono aspettare molto, al massimo 24 ore per definire la vicenda. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore, ma io onestamente mi aspetto che l’epilogo veda la partenza del giocatore. Sarebbe il finale più naturale dopo gli accordi trovati e la volontà del ragazzo. Anche perché di rinnovo non se ne sta parlando dopo il comunicato della società".

"Martinez del Girona? L’unica cosa che posso pensare di questo interessamento è la volontà di muovere i terzini che ora sono in rosa, come Lazzari per il quale c’era stato l’interessamento del Sassuolo. Oltre a Tavares con Marusic che potrebbe spostarsi a sinistra. Inoltre, va detto, che questo giocatore può anche essere adattato al centro. Resta comunque un’operazione complicata".

"Przyborek? Logicamente c’entra poco con quello di cui avrebbe bisogno Sarri ed il suo centrocampo adesso. È un 2007, più trequartista che mezzala, ma di logico stiamo vedendo poco, normale che viene il presentimento che le mosse di mercato sono in funzione di un futuro senza Sarri. Alla Lazio questo giocatore piace molto, è stata respinta la prima offerta, ma resta una trattativa aperta".

