RIVIVI DIRETTA - Roma - Lazio Women 3-0, biancocelesti eliminate dalla Coppa Italia
Coppa Italia Women | Quarti finale - ritorno
Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 18:00
Centro Sportivo Tre Fontane, Roma
ROMA - LAZIO 3-0: 6' Corelli (R), 27' - 28' Viens (R)
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi (85' Piekarska), Heatley, Oladipo, Veje (65' Thogersen) ; Greggi, Rieke, Pandini (77' Ventriglia); Corelli (65' Babajide), Viens (77' Dorsin), Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate,Galli, Madon. All.: Luca Rossettini
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly (46' Mesjaz), D'Auria; Castiello (66' Martin), Goldoni (46' Monnecchi), Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan (63' Visentin), Piemonte. A disp.: Gregori, Mancuso, Cesarini, Karczewska, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino); Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo - Roberto D'Ascanio; IV ufficiale: Davide Testoni
Ammonite: //
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: termina il derby
90' Concessi 4 minuti di recupero.
85' Sostituzione Roma: esce Bergamaschi, dentro Piekarska.
77' Sostituzioni Roma: fuori Pandini e Viens, dentro Ventriglia e Dorsin.
66' Altro cambio per la Lazio: fuori Castiello, dentro Martin.
65' Cambio per la Roma: fuori Corelli e Veje, dentro Babajide e Thogersen.
63' Sostituzione Lazio: fuori Le Bihan, dentro Visentin.
58' Conclusione di Oliviero che chiama in causa Lukasova.
55' Primo squillo della Lazio in questo secondo tempo che guadagna un calcio, deviata la conclusione di Monnecchi.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
46' Sostituzione Lazio: fuori Monnecchi e Connolly, dentro Goldoni e Mesjaz.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+1' Piemonte, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prova la conclusione di testa ma non centra la porta.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
42' Le Bihan per Piemonte che però non centra la porta.
33' Spreca la Lazio che non sfrutta un'occasione dalla bandierina.
28' Gol della Roma! Doppietta di Viens che approfitta di un passaggio sbagliato di Connolly e, a tu per tu con Karresmaa, non sbaglia.
27' Gol della Roma! Errore di Le Bihan, Viens ne approfitta e trova il gol del raddoppio.
24' Viens al tiro, risponde bene la difesa della Lazio che allontana il pericolo.
22' Conclusione di Dragoni, respinta bene da Benoit.
14' Buona l'idea di Le Bihan che scambia con Piemonte, ma l'attaccante perde il tempo e consente alle avversarie di recuperare campo e palla.
8' Occasione per la Lazio su calcio d'angolo. La difesa della Roma riesce in qualche modo a liberare tra le proteste delle biancocelesti per un tocco di mano di Oladipo in area di rigore.
6' Gol della Roma! Corelli di testa beffa Karresmaa e porta in vantaggio le giallorosse.
2' Subito un'occasione per la Lazio! Goldoni, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce la traversa. Brivido per la difesa della Roma.
1' Fischia l'arbitro: inizia il derby!
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Roma - Lazio Women, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il pari (0-0) ottenuto al Fersini, le biancocelesti si giocano l'accesso alla semifinale al Tre Fontane. Appuntamento alle 18:00 col fischio d'inizio.
