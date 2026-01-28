Lazio, Przyborek sarà il sesto polacco (e mezzo) della tua storia: la lista

Mancano solo gli ultimi dettagli per Adrian Przyborek, poi potrà essere considerato a tutti gli effetti il nuovo rinforzo per il centrocampo della Lazio. I biancocelesti hanno virato con convinzione sul talento del Pogon Szczecin, uno dei migliori nel suo paese e considerato tra i più promettenti in Europa.

Il suo nome andrà ad aggiungeresti a una lista breve e "sfortunata". Przyborek sarà infatti il sesto calciatore polacco ad aver indossato la casacca biancoceleste in tutta la sua storia. La lista è composta anche da Michał Borecki, Szymon Czyż, Filip Jurczak, Patryk Dziczek e Bartłomiej Maliszewski.

Solo uno di loro, però, ha avuto la fortuna di giocare in prima squadra: si tratta di Szymon Czyż, calciatore che ha disputato la sua unica partita con l'aquila sul petto in Champions League contro lo Zenit, in una gara in cui la Lazio di Inzaghi era in piena emergenza a causa del Covid. Gli altri quattro calciatori non sono mai scesi in campo con la Lazio, solo nel settore giovanile.

Se si vuole aggiungere un altro calciatore a questa lista, almeno a metà, si può prendere in considerazione Miroslav Klose. Ha fatto la storia con la nazionale tedesca, ma è nato a Opole, in Polonia, e solo successivamente si è trasferito in Germania con la famiglia all'età di otto anni, ottenendo così la cittadinanza tedesca. Il resto è storia. Quella di Przyborek, invece, è ancora tutta da scrivere.