Lazio, Semplici: "Maldini può fare un grande salto. E sul ruolo..."

La Lazio ha acquistato Daniel Maldini dall'Atalanta. Per presentare il nuovo colpo dei biancocelesti è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'allenatore Leonardo Semplici che, nella sua esperienza allo Spezia, ha avuto tra le fila proprio il classe 2001.

"Daniel Maldini puoi fare un salto importante, incontrando Sarri che è un allenatore che può incidere molto nel percorso, lui ha qualità tecniche e fisiche per dire la sua".

"Può svolgere più ruoli, ha bisogno di più continuità, è una grande occasione per lui questa quella di affermarsi in una squadra così importante come la Lazio. E poi Sarri che riuscirà ad esaltare le sue qualità. Con me giocava più da esterno, ha avuto qualche infortunio ma è un giocatore da metterlo nelle condizioni giuste".