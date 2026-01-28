Trubin come Provedel, la sua rete regala la qualificazione al Benfica - VD
Il Benfica di Mourinho stacca il pass per il playoff di Champions League e lo fa in un modo assurdo. Per prima cosa i lusitani hanno battuto il Real Madrid ma al 98' grazie al 4-2 inflitto ai Blancos hanno conquistato l'ultimo posto disponibile per differenza reti.
La cosa straordinaria è però chi ha segnato il gol del 4-2 perché a calare il poker è un colpo di testa del portiere Trubin che salta più in alto di tutti e fa espoldere di gioia il Da Luz.
Una rete che ricorda quella messa a segno dal portiere della Lazio Ivan Provedel che in Champions League siglò, sempre allo scadere, la rete dell'1-1 contro l'Atletico Madrid.
Historical goal !! Amazing Anatoliy Trubin scores at stoppage time ! Benfica is in next round pic.twitter.com/OAODbXRWdh— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 28, 2026
