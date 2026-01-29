Lazio, Motta saluta la Reggiana: "Sei stata fondamentale perché..."

Edoardo Motta apre un nuovo capitolo della sua carriera. Il portiere classe 2005 ha lasciato la Reggiana per trasferirsi alla Lazio e mettersi in gioco a un livello più alto. Un trasferimento che gli consentirà di crescere e far vedere quanto vale, facendo quello step di carriera che si auspicava fin da bambino. I ricordi legati alla Reggiana, però, sono e resteranno sempre nel suo cuore, come si evince dal messaggio scritto sul proprio profilo Instagram.

"Grazie Regia, resterai sempre nel mio cuore. Indossare i tuoi colori e’ stato per me un grandissimo onore; mi hai permesso di crescere sia come uomo sia come professionista, trasmettendomi valori imprescindibili per la mia carriera".

"Un ringraziamento speciale a tutta la società per la fiducia, la professionalità e il supporto costante in ogni momento, e alla tifoseria per il calore e il sostegno incondizionato. L’affetto ricevuto resterà impresso per sempre, rendendo unica questa esperienza".