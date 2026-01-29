Lazio, Cardone: "Przyborek da formare. Romagnoli? Difficile capire come finirà"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua sul nuovo acquisto Przyborek e, in generale, sul mercato biancoceleste: "Przyborek nasce esterno, piede destro, poi in questa stagione ha giocato da trequartista. Ha 19 anni, è tutto da formare, da costruire. L’idea della Lazio è chiara: prendere questi Under 23".

"Romagnoli? Difficile sapere come finirà la faccenda. Lui anche ieri ha ribadito che vuole andare via, che la sua storia alla Lazio è finita, ma nessuno si prende la responsabilità di questa scelta. Sarri sottolinea che ora, stranamente, il suo veto conta. Romagnoli è ‘deluso’ da Sarri che non lo aiuta, si aspetta ancora un assist dal suo allenatore. Quello che preoccupa, per il bene della Lazio, è che intanto il giocatore, importante per questa squadra, domani non giocherà. Non si sta allenando, è vero anche che è diventato papà. Sarri lo sta comprendendo da questo punto di vista, capisce il malcontento".

"Sarri aspetta sempre una mezzala destra difensiva. Basic domani farà il Guendouzi di turno, con Cataldi in mezzo e Taylor mezzala sinistra".

