Lazio, chi è Julia Bednarz: la dolce metà di Adrian Przyborek - FT
29.01.2026 11:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Adrian Przyborek è a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Lazio. La società biancoceleste è pronta a piazzare il quinto colpo di mercato portando nella Capitale il giovane classe 2007 sulla base di 4.5 milioni di euro che, bonus compresi, potrebbero arrivare a 6.
Insieme al giovane sbarcherà in Italia anche la sua dolce metà Julia Bednarz modella e influencer. Soprattutto su Tik Tok sono diversi i video in cui lei e Adrian appaiono insieme e sono tante le dediche della ragazza alla sua dolce metà. Li vedremo presto, entrambi a Roma?
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide