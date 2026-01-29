Lazio, Rambaudi: "Romagnoli? Non credo farà il turista fino a giugno"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua in merito all'ultima operazione di mercato della Lazio, quella che porterà nella Capitale il giovane Przyborek, soffermandosi anche sulla questione spinosa legata a Romagnoli: "Przyborek dai video è un buon giocatore, si vede. Essere visionari ci sta, ma non cambia la situazione della Lazio. Può essere un trequarti, poi dipende dal tecnico, dal riuscire a valorizzare le qualità di ognuno, mettendolo nella posizione migliore, quella funzionale".
"La questione non riguarda solo l’allenatore. La prima faccenda da risolvere è legata al presidente: o lascia o rimane cambiando strategia; tutto passa da questo. Poi potremo ragionare sugli acquisti e sui progetti. L’importante è che ci sia chiarezza e non parole, ma fatti. L’analisi di questi anni è facile da fare: Lotito ha fatto grandi cose, ma poi è sempre mancato qualcosa".
"Romagnoli? Lo sanno sia Sarri che Lotito: passato questo momento si rimetterà a disposizione, come sempre con serietà. Figurati se rimane per fare il turista fino a giugno”.
