UFFICIALE - Lazio, Kamenovic ceduto alla Lokomotiva Zagabria: il comunicato
29.01.2026 11:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
TUTTOmercatoWEB.com
"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Dimitrije Kamenovic alla Nogometni klub Lokomotiva Zagreb. Tutto il club augura a Dimitrije il meglio per il suo futuro".
