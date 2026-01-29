Calciomercato Lazio | Belahyane a rischio cessione: il punto
RASSEGNA STAMPA - Dopo l’uscita di Guendouzi, in casa Lazio è attesa un’altra cessione in mezzo al campo. Il principale indiziato, spiega il Messaggero, è Belahyane, sul quale hanno chiesto informazioni Torino e Nizza. Più defilato invece il Verona, che al momento non rappresenta una destinazione gradita al giocatore, poco propenso a tornare in una piazza in cui ha già giocato.
Più complicata la situazione legata a Dele-Bashiru: il centrocampista ha alcuni estimatori all’estero, ma finora si è andati soltanto oltre un primo sondaggio, senza sviluppi concreti.
Un’ulteriore partenza potrebbe aprire le porte a un rinforzo per Sarri, con Dzodic dell’Almería che resta un nome seguito. L’operazione, però, appare in salita: i 14 milioni più 4 di bonus messi sul tavolo non sono sufficienti per il club spagnolo, che al momento non sembra nemmeno intenzionato a cedere il giocatore.