Calciomercato Lazio | Nuovo nome in difesa: per il futuro c'è Chiarodia

RASSEGNA STAMPA - Braccio di ferro tra la Lazio e Romagnoli. Il futuro è incerto: il centrale ha smesso di allenarsi dopo che la società ha bloccato la sua partenza per il Qatar. Vuole ancora andare via, Lotito vuole che sia Sarri a dargli il via libera. E intanto a Formello si continua a seguire diversi profili nel reparto arretrato.

I due nomi in cima alla lista sono quelli di Diogo Leite e Doekhi, entrambi dell'Union Berlino e in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Lazio starebbe tenendo d'occhio anche Fabio Chiarodia del Borussia Moenchengladbach. È un centrale italiano (nato in Germania), classe 2005. Non rientrerebbe nelle spese in quanto U21. Quest'anno ha giocato 7 partire tra Bundesliga e DFB Pokal, per un totale di 330 minuti.