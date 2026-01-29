Lazio, Dalla Palma: "Romagnoli ha ragione. Sarri? Non sono sicuro che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la situazione in casa Lazio, anche in vista della partita di venerdì contro il Genoa. Il giornalista si è espresso anche sul caso Romagnoli, in dubbio per la sfida contro il Grifone.

ROMAGNOLI - "Romagnoli ha sicuramente ragione dal momento in cui gli era stato promesso di potersene andare dopo Lecce e la promessa non è stata mantenuta, ma è anche un professionista legato da un contratto in essere con la Lazio e il suo lavoro è quello di allenarsi e giocare".

LAZIO-GENOA - "C'è bisogno che la Lazio vinca una partita in casa, tra Baroni e Sarri nel 2025 ne abbiamo vinte pochissime. Nelle ultime tre in casa abbiamo fatto tre pareggi e per una squadra che aveva obiettivi e ora non ne ha più è allarmante. Non sappiamo nemmeno che Lazio vedremo, magari Sarri per provocare andrà di nuovo contro il suo credo e butterà Maldini in campo dal primo minuto, nonostante la sua necessità di mesi per inserire i giocatori nel suo gioco".

USCITE - "Sicuramente mi aspetto un paio di uscite tra Dia, Noslin, Cancellieri e Isaksen, anche con Pedro in scadenza. Nonostante le necessità credo che la squadra voglia rimanere così in centrocampo. Secondo me si sta pensando che non ce ne sia bisogno".

PROGETTO - "Per me è molto difficile che Sarri continui a lavorare con questo clima e questa società, quindi dovrai pure scegliere il nome giusto per la panchina. Il progetto giovani non puoi farlo con le occasioni che ti capitano. Non sei il Como che può scegliersi i giocatori, e creare una squadra che viaggi tranquilla in Serie A con questi presupposti è difficile".

GENOA - "Il Genoa è una squadra di grande temperamento, col Bologna ci sono state delle situazioni fortunate, ma il Genoa rimane una squadra che è a 6 punti dalla Lazio e probabilmente si salverà in maniera tranquilla".