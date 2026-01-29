Ex Lazio | Adesso Marcos Antonio vale oro: quanto chiede il San Paolo

29.01.2026 17:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Meteora alla Lazio, adesso però brilla in Brasile. Le qualità di Marcos Antonio, ma il contesto italiano non gli ha concesso di esprimersi al meglio. Ora è tornato in patria e sta trovando più spazio. 

Dopo averlo riscattato dalla Lazio e averlo valorizzato, ora il San Paolo si gode il centrocampista classe 2000. Il Flamengo è sulle sue tracce, ma il valore è schizzato veramente alle stelle.

Secondo quanto riportato da Valentin Furlan, il San Paolo chiede non meno di 25 milioni di euro per cederlo a uno dei club rivali. Una cessione che qualora andasse in porto diventerebbe la più remunerativa nella storia del club.

