Ex Lazio | Adesso Marcos Antonio vale oro: quanto chiede il San Paolo
29.01.2026 17:45 di Simone Locusta
Meteora alla Lazio, adesso però brilla in Brasile. Le qualità di Marcos Antonio, ma il contesto italiano non gli ha concesso di esprimersi al meglio. Ora è tornato in patria e sta trovando più spazio.
Dopo averlo riscattato dalla Lazio e averlo valorizzato, ora il San Paolo si gode il centrocampista classe 2000. Il Flamengo è sulle sue tracce, ma il valore è schizzato veramente alle stelle.
Secondo quanto riportato da Valentin Furlan, il San Paolo chiede non meno di 25 milioni di euro per cederlo a uno dei club rivali. Una cessione che qualora andasse in porto diventerebbe la più remunerativa nella storia del club.
