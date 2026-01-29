Calciomercato Lazio, il Besiktas avanza per Tavares: il punto
29.01.2026 18:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è fuori dal progetto di Maurizio Sarri, ed era il primo nome sulla lista dei cedibili prima dell'inizio del mercato di gennaio, ma ancora non ha trovato una sistemazione.
I tre club che si sono mossi più concretamente per il terzino portoghese sono stati il Besiktas, l'Al Ittihad e il Como, ma la squadra di Fabregas sembra essersi defilata.
Come riporta gazzetta.it, il Besiktas sta provando a convincere Tavares ad accettare la proposta del club di Istanbul e, nelle ultime ore, c'è stato qualche passo in avanti, con il terzino sinistro che può lasciare la Lazio addirittura entro lunedì.