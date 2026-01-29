Lazio, Pellegrini punta il Genoa: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa"
Si avvicina la gara contro il Genoa. La Lazio si prepara ad accogliere la squadra di De Rossi in una situazione tutt'altro che semplice, sia dal punto di vista dei risultati che da quello ambientale per la contestazione dei tifosi.
Ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Luca Pellegrini ha parlato proprio della partita di venerdì sera, fondamentale per la squadra di Sarri per tornare a fare punti in campionato. Di seguito le sue parole.
"Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione. Il gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa".
