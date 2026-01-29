FORMELLO - Lazio, Sarri sceglie l'attacco: le possibili mosse anti-Genoa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Scelte allargate in alcuni reparti, scelte imposte in altri. L'abbondanza è in attacco, per quanto ci siano grossi dubbi sul rendimento dei "vecchi" e l'apporto immediato dei "nuovi". Dietro, invece, sono rimasti soltanto Gila e Provstgaard a disposizione come centrali: Romagnoli non si allena più in gruppo da mercoledì pomeriggio, Patric è sempre ai box per la lesione al polpaccio. Sarri non può far altro che schierare lo spagnolo e il danese in coppia. Per le fasce sicuramente Marusic con Pellegrini leggermente in pole su Lazzari.

In attacco, al ballottaggio tra Dia e Ratkov, si è aggiunta l'opzione Maldini, testato da falso nueve durante gli allenamenti. Può giocare al centro del tridente, non solo come vice-Zaccagni. Ventaglio di candidature, sono tutte in ballo, le valutazioni di Sarri sono in corso. Dia ha deluso con il Lecce, ma gode della fiducia del tecnico, è stato schierato a Lecce appena tornato dalla Coppa d'Africa. Ratkov e Maldini sono i due innesti di gennaio, hanno caratteristiche completamente diverse.

Domani le decisioni definitive dopo l'ultima sgambata mattutina. A destra Isaksen insidia Cancellieri, a sinistra è certo del posto Zaccagni. A centrocampo recuperato Rovella per la panchina, anche se ancora alle prese con qualche fastidio muscolare. La regia sarà di Cataldi, di ritorno dalla squalifica. Ai suoi lati favoriti Taylor e Basic su Vecino e Dele-Bashiru.