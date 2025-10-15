Chi è Nicole Vernis: la calciatrice della Lazio scomparsa da una settimana - FOTO

La Lazio Women ha iniziato la stagione alla grande, dimostrando una crescita evidente non solo nelle prestazioni ma anche nei risultati. Due vittorie in due giornate e prima in classifica a punteggio pieno, ma tutto è passato in secondo piano con la situazione di Nicole Vernis che ha portato scompiglio e destabilizzato l’ambiente.

LA VICENDA - La centrocampista non ha risposto alla convocazione in occasione della sfida col Genoa di domenica scorsa, ha lasciato Formello e la Capitale senza avvisare e senza il via libera della società e Grassadonia, il mister. A raccontare l’accaduto è stato il direttore sportivo, Raffaele Pinzani, ai canali ufficiali del club: “Nella Lazio ci devono giocare delle ragazze che siano orgogliose e onorate di indossare questa maglia, la situazione di Vernis è un problema. Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire, è una settimana che non è più con noi. È irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave. Questo comportamento ha arrecato un danno tecnico notevole, era una titolare su cui lavoravamo per farle avere un ruolo importante. Non possiamo rimpiazzarla perché il mercato è chiuso”.

CHI È NICOLE VERNIS - La calciatrice è approdata in biancoceleste durante la finestra estiva di mercato, prelevata dal Lexington Sporting Club con la formula del prestito. Prima di sbarcare in Italia, ha vestito anche le maglia dell’University of Florida e University of Georgia collezionando complessivamente 81 presenze 12 reti e 13 assist. Numeri convincenti che hanno portato la Lazio a muoversi per assicurarsi le sue prestazioni. “Ho scelto la Lazio perché è un club molto famoso in Italia e in Europa in generale - aveva detto ai canali ufficiali del club al suo arrivo - Gioca in Serie A ogni anno mettendo in mostra un bel gioco. Credo molto nell’allenatore e non vedo l’ora di cominciare e giocare tutte e tre le competizioni in programma”.

L’ESORDIO - Ha debuttato con l’aquila sul petto nel match vinto contro il Napoli, che ha giocato anche da titolare, in Women’s Cup. È stata convincente a tal punto da essere schierata nuovamente dal 1’ contro Juve e Roma. Nel giro di poco tempo ha conquistato la fiducia dell’allenatore e delle compagne, divenuta un punto di riferimento per il reparto tanto da essere confermata dal primo minuto anche contro il Como all’esordio in Serie A.

SOCIAL - Che fine ha fatto Vernis? Una delle ipotesi è il ritorno in patria, dalla famiglia, ma il motivo resta sconosciuto. Inoltre, dopo la sua scomparsa la ventiquattrenne è apparsa sui social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un selfie in cui si mostra serena e sorridente. Un dettaglio che alimenta gli interrogativi, così come la scelta di rendere il profilo privato e non più accessibile a tutti.

