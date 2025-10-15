PRIMAVERA | Anticipi e posticipi dalla 13ª alla 17ª giornata: quando gioca la Lazio
Le Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite del campionato di Primavera 1 dalla 13ª alla 17ª giornata. Di seguito il calendario con i prossimi impegni della Lazio di mister Punzi.
13ª giornata
Atalanta - Lazio Primavera, domenica 30 novembre ore 11:00
14ª giornata
Lazio Primavera - Frosinone, domenica 7 dicembre ore 15:00
15ª giornata
Roma - Lazio Primavera, venerdì 12 dicembre ore 18:00
16ª giornata
Lazio Primavera - Torino, martedì 16 dicembre ore 12:00
17ª giornata
Parma - Lazio Primavera, sabato 20 dicembre ore 11:00
