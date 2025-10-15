PRIMAVERA | Anticipi e posticipi dalla 13ª alla 17ª giornata: quando gioca la Lazio

15.10.2025 13:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Le Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle partite del campionato di Primavera 1 dalla 13ª alla 17ª giornata. Di seguito il calendario con i prossimi impegni della Lazio di mister Punzi.

13ª giornata

Atalanta - Lazio Primavera, domenica 30 novembre ore 11:00

14ª giornata

Lazio Primavera - Frosinone, domenica 7 dicembre ore 15:00

15ª giornata

Roma - Lazio Primavera, venerdì 12 dicembre ore 18:00

16ª giornata

Lazio Primavera - Torino, martedì 16 dicembre ore 12:00

17ª giornata

Parma - Lazio Primavera, sabato 20 dicembre ore 11:00

