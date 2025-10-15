Caso Vernis, la Lazio prende posizione: il punto della situazione

La vicenda di Nicole Vernis ha scombussolato l'ambiente Lazio, la giocatrice ha fatto perdere le sue tracce da una settimana. In merito alla vicenda, riporta l'ANSA, fonti vicine al club sottolineano come la calciatrice sia una dipendente della società, con cui ha sottoscritto un contratto di lavoro biennale lo scorso luglio e tesserata a titolo temporaneo con un diritto di opzione per l'acquisizione definitiva. Diritto regolarmente esercitato in ragione dell'ottimo rendimento sportivo.

La scorsa settimana, la centrocampista non si è presentata sul luogo di lavoro e dal suo staff sono state avanzate scuse legate al mancato pagamento di alcuni stipendi e di altre difficoltà sportive della calciatrice. Il club originario, affiliato alla federazione statunitense, avrebbe tentato di tesserare nuovamente la calciatrice ricevendo il diniego della Fifa. Vernis è ad oggi una tesserata della Lazio Women e la stessa società ha già avviato tutte le azioni volte alla tutela dei propri diritti e al buon nome. La calciatrice è stata, pertanto, invitata a riprendere le attività agonistiche al più presto.

