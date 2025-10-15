Lazio, Gregucci: "Ora è il momento di mostrare le pa**e!"

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Angelo Gregucci si è espresso sul momento particolare che sta vivendo la Lazio visti i tanti infortuni e su come Sarri lavorerà con i giocatori che ha a disposizione: "I grandi allenatori fanno i conti con il talento che hanno a disposizione e si adeguano al prodotto che trovano.

Sarri, secondo me, con le sue scelte tecniche e tattiche, si sta anche qualificando come un tecnico intelligente. Anche perchè deve responsabilizzare la squadra e portare alcuni giocatori che improvvisamente hanno l’occasione di mettersi in mostra di dimostrare di avere gli attributi. La rosa della Lazio deve sapere che in questa stagione ci sono opportunità per tutti. E se c’è un momento di dimostrare di avere le palle è questo.

Il momento è particolare, mancano i due-tre giocatori più talentuosi e cè anche un discorso medico che non fornisce garanzie. Mi chiedo, per esempio, se Vecino ci sarà e potrà essere fondamentale negli ultimi 20'".

