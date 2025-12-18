Lazio, precedenti positivi contro la Cremonese: i numeri della sfida

La Lazio ospiterà la Cremonese nella sfida di sabato alle ore 18:00. I precedenti sorridono ai biancocelesti, ma gli uomini di Nicola saranno un osso duro.

Si avvicina il giro di boa. Infatti, la prossima sarà la sedicesima giornata della Serie A e la Lazio aprirà il weekend di campionato ospitando la Cremonese allo Stadio Olimpico (sabato 20 dicembre alle ore 18:00). Sarri sfiderà Nicola, un tecnico che sta facendo benissimo in questa stagione e che ha portato la sua squadra a 20 punti in stagione, a -2 dalla Lazio.

La sfida è storicamente a tinte biancocelesti, le mura amiche sono da sempre un fortino contro la squadra lombarda. Tra Serie A e Serie B, sono tredici i precedenti tra Lazio e Cremonese: i biancocelesti sono usciti vittoriosi dal match in 10 occasioni; mentre le altre tre sfide sono terminate con 2 pareggi e 1 sola vittoria della Cremonese, la quale risale alla Serie B della stagione 1981-82 (0-1, gol di Bonomi).

La Lazio domina anche il confronto delle reti segnate: sono 26 i gol segnati dai biancocelesti, mentre solo 10 dai grigiorossi. Sarri non vorrà sicuramente deludere il trend, ma gli uomini di Nicola quest'anno sono tutt'altro la squadra materasso che ci si poteva immaginare a inizio stagione.