Lazio, si tenta il ricorso per la squalifica di Basic: il punto

La società, vista l'emergenza a centrocampo che potrebbe peggiorare con un cartellino giallo a Guendouzi, farà di tutto per avere Basic a Udine

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra infortunati, squalificati e chi è partito per la Coppa d'Africa, la Lazio è nuovamente in emergenza, specialmente a centrocampo.

Il referto dell’arbitro Marchetti ha portato alla squalifica di due giornate per Basic, accompagnata da una multa di 10 mila euro, come deciso dal Giudice Sportivo. La Lazio, però, riporta il Messaggero, ha già annunciato tramite PEC l’intenzione di presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. La sanzione è stata inflitta per “condotta gravemente antisportiva”, segnalata dal quarto uomo, che avrebbe avuto però la visuale parzialmente coperta da Toma. Su questo aspetto e su alcuni precedenti il club farà leva per tentare di ottenere, seppur con poche possibilità, una riduzione della pena.

Avere Basic a disposizione il 27 dicembre a Udine sarebbe fondamentale, soprattutto considerando che anche Guendouzi, diffidato, rischia la squalifica con un altro cartellino giallo da parte dell’arbitro designato per la sfida di sabato, Pairetto. L’emergenza, in ogni caso, è già totale in vista del match di dopodomani pomeriggio.