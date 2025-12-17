Lazio, Piscedda: "Noslin ha più qualità di Dia. Su Tavares esterno..."

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, si è espresso sulla situazione in casa biancoceleste e sui ballottaggi in vista della Cremonese

Massimo Piscedda, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sulla Lazio e sulle possibili scelte di Maurizio Sarri in vista della partita di lunedì contro la Cremonese. L'ex difensore si è espresso sull'ipotesi di Tavares ala d'attacco e sulle differenze tra Noslin e Dia.

LAZIO - "La Lazio ha un valore oggettivo, è una squadra umile, e riesce ad emergere con compattezza, questa squadra quando è in difficoltà riesce a tirare fuori cose che non ti aspetti. Te lo dimostra Parma".

TAVARES ESTERNO D'ATTACCO - "Noi da casa possiamo fare tutte le formazioni che vogliamo, ma è giusto che l'allenatore abbia le sue idee. Sull'esterno alto hai tre giocatori che nascono in quel ruolo, Noslin mi sembra carico e puoi sfruttarlo lì. La preferisco soluzione rispetto a Tavares".

DIA E NOSLIN - "Dia è un giocatore meno qualitativo di Noslin, ma è più funzionale in certe squadre. Noslin quando è entrato ci è piaciuto, ma lo hai visto solo subentrare. Per valutarlo per bene dovrebbe fare 7-8 partite da titolare".