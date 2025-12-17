Porta Metronia e Colosseo: le due nuove metro di Roma sono due musei
17.12.2025 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non due semplici stazioni della metro ma due veri e propri musei. Ci sono voluti 12 anni per aprire le due nuove stazioni della metro C di Roma Colosseo e Porta Metronia ma il risultato è semplicemente affascinante. La nuova stazione di Porta Metronia, situata in piazzale Ipponio, si articola su cinque livelli interrati... <<< NUOVE METRO ROMA >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide