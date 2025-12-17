Lazio, Rambaudi sicuro: "Scambio Mandas-Leali? Non lo farei..."

Roberto Rambaudi si è espresso sul possibile scambio tra Mandas e Leali, sulle chances di Dia in Coppa d'Africa e sulla Cremonese, prossimo avversario della Lazio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare le ultime sul mercato biancoceleste. Infatti, in ballo ci sarebbe lo scambio di prestiti tra Mandas e Leali con il Genoa. Inoltre, Rambaudi ha parlato delle possibili scelte in vista della Cremonese. Di seguito le sue parole:

“Scambio Mandas-Leali? Non lo farei perché non credo che la Lazio ne tragga benefici; Leali non è un portiere che mi dà fiducia e non si sa cosa può accadere durante la stagione.Poi chiaro che bisogna capire anche lo stato d’animo, l’atteggiamento, di Mandas; se è scontento, se vuole partire".

"Provedel? Sta facendo bene, come negli anni precedenti con Sarri. Ottimo portiere, affidabile; è intelligente, ha qualità tecniche. Dia? Fare bene in Coppa d’Africa potrebbe dargli fiducia; deve tornare con la professionalità e la serietà di mettersi a disposizione".

"Con la Cremonese Noslin può essere un fattore a gara in corso, io ripartirei da Castellanos. Pedro al posto di Zaccagni. Tavares davanti? Potrebbe essere una soluzione, alla luce del fatto che non ci sarebbero altre sostituzioni possibili in quel reparto”.