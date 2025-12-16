Lazio, Manfredini non vede unità d'intenti: "Sarri è rimasto, ma..."
Christian Manfredini, ex centrocampista della Lazio, si è espresso in merito alla situazione dei biancocelesti...
16.12.2025 23:00 di Simone Locusta
L’ex calciatore biancoceleste Christian Manfredini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in occasione dell’inizio della Coppa d’Africa.
Tra le varie tematiche affrontate, tra cui i ricordi di quando ha esordito con la maglia della Costa d’Avorio mentre era alla Lazio, Manfredini ha anche parlato della situazione attuale della squadra di Sarri. Ecco di seguito le sue parole:
"È arrivata una vittoria che darà morale. Perché poi vedo tantissimi problemi, non vedo unità d'intenti. Ma Sarri è rimasto, la squadra rimane forte. Sta cercando di fare bene, non so dove arriverà e dipenderà anche dagli eventuali rinforzi che potrebbero arrivare o meno. Ce la vedo arrivare in Europa, per la Champions sarà molto difficile".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.