Lazio, ecco Flaminia all'Olimpico: "Questo volo è per voi" - VD

Lazio, ecco Flaminia all'Olimpico: "Questo volo è per voi"
Durante la cena di Natale Giacomo Garruto ha rivelato che, Flaminia, volerà per la prima volta all'Olimpico in occasione della gara contro la Cremonese in programma sabato 20 dicembre alle 18.00.
Sul suo profilo social il falconiere ha anche testimoniato il dietro le quinte di quello che sarà il primo volo della nuova aquila della Lazio: "Oggi Flaminia ha volato libera sopra lo Stadio Olimpico… e insieme a lei abbiamo respirato tutta la magia dei colori biancocelesti.
Ogni giorno lavoriamo con passione e impegno, passo dopo passo, per rendere questo sogno sempre più grande. Dietro quel volo c’è il cuore di chi vive la Lazio ogni istante, di chi crede che rendere felice il popolo laziale sia la più bella delle vittorie.
Grazie a tutti voi che ci date forza, emozione e orgoglio. Questo volo è per voi.
Continuiamo a volare insieme".
