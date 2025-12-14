Calciomercato Lazio | C'è anche la Roma su Raspadori: i dettagli

Derby di mercato per l'attacco. Secondo Matteo Moretto, la Roma si starebbe inserendo nella corsa per arrivare a Giacomo Raspadori.

CALCIOMERCATO LAZIO - Possibile derby di mercato all'orizzonte. L'interesse della Lazio per Giacomo Raspadori, oggi ai margini del progetto di Diego Simeone all'Atletico Madrid, è stata la notizia più calda degli ultimi giorni in casa biancoceleste. L'interesse è reale, Maurizio Sarri stravede per lui. Ma non va sottovalutata la concorrenza.

La Lazio deve vendere prima di poter comprare. Manca solo l'ufficialità per sancire con certezza assoluta che il club biancoceleste potrà operare solo a saldo zero, in un perfetto equilibrio tra entrate e uscite. In tal senso, è necessaria almeno un'uscita importante per poter finanziare il mercato che si auspica Sarri. O quantomeno per avvicinarcisi il più possibile.

Valentin Castellanos è uno dei candidati principali, la sua cessione garantirebbe alla Lazio una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non è solo l'argentino ad essere ritenuto sacrificabile, ma tutto dipende da chi sostituirà eventuali partenti. La Lazio interverrà solo per migliorare la rosa, altrimenti non ne vale la pena. Sarri è stato chiaro in merito.

Come anticipato, il nome in cima alla lista dei desideri di Sarri per il reparto offensivo è Giacomo Raspadori. Ma l'apprezzamento arriva anche fino all'altra sponda del Tevere. Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, anche la Roma sarebbe interessata all'ex attaccante del Napoli. I giallorossi stanno trattando anche con il Manchester United per Joshua Zirkzee, ma il nome di Raspadori rimane in lista, anche perché Gasperini gradisce il profilo. Inoltre, Moretto riferisce che l'Atletico Madrid è pronto ad ascoltare le offerte per lui, anche in prestito con diritto di riscatto o un diritto che può diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni.