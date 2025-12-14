Serie A | Pari tra Milan e Sassuolo: i neroverdi rimangono dietro alla Lazio
Ancora una volta è una neopromossa a fermare il Milan. I rossoneri di Allegri, nella gara di San Siro, non vanno oltre il pareggio contro il Sassuolo di Grosso.
Gli emiliani partono subito forte e sbloccano il match con la rete di Kone. Poco dopo la mezz'ora arriva però la reazione rossonera con l'1-1 firmato da Bartesaghi che, nella ripresa, completa la rimonta mettendo a segno una doppietta. Il finale però è tutto appannaggio del Sassuolo che prima trova la rete del 2-2 con Lauriente e poi va a un passo dal 2-3 sempre con Lauriente che colpisce il palo.
Un punto a testa quindi per Milan e Sassuolo: i rossoneri salgono a 32 punti, i neroverdi a 21 rimanendo dietro alla Lazio.
