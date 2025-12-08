Serie A | Udinese ko contro il Genoa, friulani dietro la Lazio
Il Genoa di De Rossi vince anche in trasfera a Udine mentre la squadra di Runjaić incassa un ko che non gli permette di agganciare la Lazio
08.12.2025 20:01 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Seconda vittoria consecutiva per il Genoa di De Rossi che, dopo aver battuto il Verona si è imposto in trasferta sull’Udinese per 1-2.
Malinovs'kyj sblocca la gara alla mezz’ora trasformando un calcio di rigore e il Genoa chiude il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa l’Udinese trova il pari con Piotrowski ma all’83’ il gol di Norton-Cuffy regala il successo ai rossoblu.
Tre punti che proiettano il Geno a quota 14 mentre l’Udinese rimane a 18, dietro la Lazio.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide