Lazio, Giordano incredulo: "Gila ha fatto una cosa assurda!"
In collegamento a Radio Laziale, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha commentato il pari tra Lazio e Bologna, soffermandosi soprattutto sull'espulsione di Mario Gila.
08.12.2025 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lo spagnolo, che inizialmente era stato solo ammonito da Fabbri, ha insultato l'arbitro rimediando il rosso. Di seguito il suo pensiero a riguardo.
"Gila? Ha fatto una cosa assurda. L'ammonizione era corretta, non capisco perché gli ha detto che è scarso: ma l'arbitro è tuo fratello? Dov'era l'errore? Il giallo sacrosanto, Gila doveva stringere la mano a Fabbri e andare via. E dobbiamo ringraziare di non aver perso. Non so cosa gli sia passato per la testa".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.