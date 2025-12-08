Lazio, Immobile e l'amore dei laziali: il messaggio di Turci

Tommaso Turci, bordocampista di DAZN, ha dedicato una lettera a Ciro Immobile dopo il saluto con il popolo laziale prima di Lazio-Bologna

Il ritorno di Ciro Immobile allo Stadio Olimpico contro la Lazio è stato uno dei momenti più commoventi di questo inizio di stagione di Serie A. L'omaggio della Curva Nord, l'abbraccio del popolo laziale, gli striscioni a lui dedicati e una dose di affetto travolgente da parte di quella che è stata la sua gente.

Tanto travolgente che ha colpito anche gli addetti ai lavori presenti, da Vincenzo Italiano che ha svelato di essersi commosso nel vedere quanto amore nei confronti del suo attaccante, ma anche il bordocampista di DAZN, Tommaso Turci, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un lungo post dedicato proprio all'ex capitano della Lazio.

IL MESSAGGIO DI TURCI PER IMMOBILE - "Ho incrociato Immobile decine di volte e credo di ricordare ognuno dei suoi 207 gol con la maglia della Lazio. L’ho intervistato quando era nel suo “prime” e quando le cose non andavano per il verso giusto. La prima volta che ci siamo incontrati è stata allo stadio Ricci di Sassuolo, una vita fa: avevamo 18 anni e l’ho pure mandato a quel paese dopo un gol in fuorigioco. Era troppo forte per stare in mezzo a noi. Pensare che Ciro sia già una leggenda del nostro calcio mi fa sentire un po’ più anziano, ma il tributo dell’Olimpico mi ricorda anche perché entrambi abbiamo dedicato la vita allo sport".