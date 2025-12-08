Il Parma supera il Pisa: decide Benedyczak. Ora la Lazio
08.12.2025 17:00 di Andrea Castellano
Il Parma sbanca l'Arena Garibaldi e batte il Pisa. Il gol decisivo è di Benedyczak, che nel primo tempo ha trasformato un calcio di rigore.
La squadra di Cuesta sale quindi al quattordicesimo posto in campionato a quattordici punti; i nerazzurri di Gilardino, invece, si fermano a quota dieci punti in zona retrocessione.
Alla prossima giornata i crociati ospiteranno la Lazio di Sarri, che ha pareggiato con il Bologna.
