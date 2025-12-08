Lazio, che numeri per Lazzari: traguardo speciale in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Lazzari è nella rosa biancoceleste dal 2019. Dopo i primi due anni di Serie A giocati con la maglia della SPAL, il quinto italiano (oggi terzino) si è trasferito alla Lazio forte dei 9 assist realizzati in stagione con la squadra di Ferrara.

Inzaghi ha tirato fuori il meglio di lui, con l'arrivo di Sarri ha faticato un po' di più a causa del cambio di modulo e l'arretramento da quinto di centrocampo a terzino di una difesa a quattro.

Sono passati molti anni, oggi Lazzari è un veterano del gruppo e sta man mano scalando sempre più posizioni nella storia della Lazio per numero di presenze (oggi si trova al trentaseiesimo posto).

In particolare, nella gara di ieri contro il Bologna, Lazzari ha raggiunto un traguardo speciale: sommando le presenze con le maglie di Lazio e SPAL, Manuel ha infatti raggiunto quota 250 presenze in Serie A. Un traguardo importante per ogni calciatore in grado di raggiungerlo, che non va dato per scontato.