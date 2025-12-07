Lazio, Castellanos può partire: Sarri sogna un nuovo 9

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Valentin Castellanos alla Lazio è in bilico. Sarri e la società hanno nei loro piani l'acquisto di un centravanti che possa garantire gol con frequenza, un arrivo che spingerebbe l'argentino lontano da Formello.

Proprio i gol sono il problema di questa Lazio, che in rosa ha dei centravanti che il più delle volte sparano solamente a salve. L'argentino è ancora fermo a due marcature in campionato, mentre Dia, chiamato a sostituirlo per un mese e mezzo a causa dell'infortunio occorso all'argentino, non segna addirittura dalla seconda di campionato.

Dopo essersi ristabilito dalla lesione muscolare che lo ha tenuto fuori, il Taty tornerà in pianta stabile a guidare l'attacco biancoceleste, in attesa dell'apertura del mercato di gennaio. La Lazio chiede circa 30 milioni e valuterà le eventuali offerte che dovessero arrivare. Secondo il Corriere dello Sport, Sarri sogna un attaccante congeniale al suo gioco, un brevilineo stile Mertens o Raspadori. Starà alla società provare ad accontentarlo, trovando qualcuno che sia in grado di spingerla in rete con maggiore frequenza.