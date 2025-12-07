Lazio, botta e risposta con il Bologna: apre Isaksen, pareggia Odgaard

La Lazio pareggia 1-1 contro il Bologna: apre le marcature Isaksen al 39', pareggia al 40' Odgaard. Espulso Gila a 10' dalla fine

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio gioca un'altra buona partita anche con il Bologna. A tre giorni dallo sforzo di Coppa Italia, la squadra di Sarri pareggia 1-1 contro quella di Italiano con i due gol di Isaksen e Odgaard segnati nell'arco di un minuto (39' e 40'), ed esce dalla sfida con qualche rammarico. Sicuramente quello di non aver tenuto per più di un minuto il vantaggio, oppure l'aver fallito troppi gol o vanificato ripartenze che potevano portare sviluppi interessanti nel primo tempo. I biancocelesti gli ultimi 10' li hanno giocati in dieci per l'espulsione di Gila da parte di Fabbri per proteste e ora dovranno fare a meno dello spagnolo nella trasferta di Parma di sabato prossimo.

LE SCELTE DI SARRI - Tre novità di formazione rispetto a quanto scelto dal 1' contro il Milan giovedì. In porta Provedel si riprende il posto lasciato a Mandas in Coppa Italia, il neo papà Pellegrini viene sostituito da Nuno Tavares, mentre Cataldi torna nel cuore del gioco dopo due settimane dai problemi muscolari accusati contro il Lecce. Marusic, Gila e Romagnoli completano il pacchetto difensivo, Guendouzi e Basic sono le mezzali, davanti tridente confermato Isaksen, Castellanos e Zaccagni.

PRIMA ISAKSEN POI ODGAARD - Il primo inizia con un grande aggancio di Orsolini che salta Tavares, conclusione larga alla sinistra di Provedel. La Lazio reagisce, Isaksen punta Miranda, arriva sul fondo e il terzino è costretto a rifugiarsi in angolo. Grande schema della Lazio che libera alla conclusione Zaccagni, respinge la difesa avversaria e Fabbri rileva un blocco di Romagnoli su Heggem. La pressione alta della squadra biancoceleste provoca una palla scoperta alle spalle della difesa avversaria, Castellanos la lascia a Isaksen, il filtrante del numero 18 viene liberato da Heggem. Al quarto d'ora grande movimento ad accentrarsi di Zaccagni, colpo di tacco a liberare Tavares, il rientro di Moro limita il tiro del terzino. Cataldi prova la verticale per Isaksen, Miranda intercetta, accorre Castellanos che arriva alla conclusione, bloccata da Ravaglia. Cross di Zortea deviato da due difensori laziali, subentra Odgaard che calcia a lato. Casale sbaglia il disimpegno, Castellanos si invola, la lascia a Isaksen che si fa ipnotizzare da Ravaglia. Il primo ammonito è Nuno Tavares per un pestone su Orsolini. Tiro di Odgaard dalla distanza, sul quale la deviazione di Cataldi fa prendere al pallone un giro insidioso che termina a lato, angolo. Isaksen vede l'inserimento di Basic che arriva sul fondo e mette dietro, Miranda salva in corner. Alla mezz'ora prima Marusic fa una follia e serve in area Odgaard, respinge Provedel, poi Moro stende Cataldi, e viene ammonito a fine azione. Un cross respinto da Orsolini diventa un passaggio per Pobega che fa partire un buon tiro, parato in due tempi da Provedel. Al 39' con una grande azione la Lazio libera Marusic sulla destra, cross lungo per Zaccagni che prova il tiro sul palo più lontano, respinge Ravaglia, il primo ad arrivare è Isaksen che firma il vantaggio. Un minuto dopo il Bologna sostituisce Casale con De Silvestri, Zortea supera Tavares e conclude, Provedel appoggia sul palo, Odgaard anticipa Gila e pareggia. Al 43' gli ospiti sfondano a destra sempre con Zortea, Miranda si ritrova solo dalla parte opposta, rimette in mezzo superando Provedel, ma Gila di testa spizza lateralmente fuori dallo specchio.

ESPULSO GILA - Due sostituzioni nella Lazio, dentro Cancellieri e Lazzari, fuori Isaksen e Nuno Tavares. Ammonito Cambiaghi per aver fermato con il corpo la ripartenza di Lazzari. Ripartenza della Lazio, Zaccagni libera al tiro Gila, ma la conclusione è innocua. Sarri inserisce Noslin per Castellanos. Basic sfonda a sinistra, la conclusione di Marusic viene respinta con il corpo da Pobega, quella di Guendouzi viene smanacciata in angolo da Ravaglia. Sullo sviluppo del corner, Guendouzi la rimette in mezzo, colpo di testa di Cancellieri, respinge sul palo ancora Ravaglia. Tre sostituzioni nel Bologna, dentro Bernardeschi, Rowe e Ferguson, fuori Cambiaghi, Orsolini e Moro. Giallo per Lazzari per un intervento duro su Miranda. Tiro di Guendouzi deviato da Heggem, Ravaglia da terra si salva. Basic dalla bandierina, la spizza Noslin sul primo palo, ancora il portiere del Bologna salva. Altra sostituzione nella Lazio, fuori Cataldi e dentro Dele-Bashiru. Basic passa al centro. Cross di Guendouzi, Noslin appoggia di petto per Cancellieri, alta. Giallo per Gila per un intervento su Castro, poi Fabbri espelle il difensore per proteste. Fuori Basic e dentro Patric. Altro cambio nel Bologna, Dallinga per Castro. Ammonito Miranda per aver trattenuto alle spalle Cancellieri. Il Bologna colleziona una serie di cross e un tiro di Ferguson, l'ultima occasione è per la Lazio con una punizione di Zaccagni scodellata in area e liberata da De Silvestri.