Lazio e Roma, due pesi e due misure: Gila espulso, Mancini graziato
L'episodio dell'espulsione di Mario Gila in Lazio - Bologna ha suscitato non poche reazioni e discussioni. Il centrale spagnolo commette un fallo, prende il cartellino giallo e si rivolge all'arbitro definendolo scarso. L'arbitro la prende sul personale e tira fuori direttamente il cartellino rosso.
Come spesso accade nel calcio, specialmente nel nostro campionato, sembra che siano stati adottati due pesi e due misure diverse in situazioni simili.
In Cagliari - Roma, infatti, in seguito all'espulsione di Celik per il fallo da ultimo uomo su Folorunsho, Mancini si è rivolto all'arbitro con parole non proprio carine e migliori di quelle di Gila. Anzi.
"Ma che c*zzo fai, stai rovinando la partita", queste le parole del centrale giallorosso. Da una parte un cartellino rosso estratto dal direttore di gara Fabbri; mentre dall'altro, all'Unipol Domus, Zufferli sceglie di lasciar correre.